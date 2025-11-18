Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ещё одном сбитом БПЛА на подлёте к Москве. Об этом он проинформировал жителей и гостей столицы в своём телеграм-канале.

«ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, атаковавший Москву», — написал градоначальник, добавив, что на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Судя по тому, что в аэропортах Внуково и Шереметьево приостановили приём и выпуск воздушных судов, БПЛА летели к столице в этих направлениях.