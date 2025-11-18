Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 15:48

Собянин сообщил о ещё одном сбитом БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ещё одном сбитом БПЛА на подлёте к Москве. Об этом он проинформировал жителей и гостей столицы в своём телеграм-канале.

«ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, атаковавший Москву», — написал градоначальник, добавив, что на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Судя по тому, что в аэропортах Внуково и Шереметьево приостановили приём и выпуск воздушных судов, БПЛА летели к столице в этих направлениях.

Это уже второй беспилотник за последний час, который был сбит на подлёте к Москве.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar