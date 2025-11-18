Платформа Roblox будет проверять возраст по фото с 2026 года

Игровая онлайн-платформа Roblox будет проверять возраст пользователей по фотографии с января 2026 года. Для этого геймерам придётся загрузить своё фото, после проверки оно будет удалено. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Roblox решился на такую меру, чтобы защитить несовершеннолетних от злоумышленников. Как утверждается, почти треть пользователей (всего их 151 млн) не достигли возраста 13 лет и легко поддаются манипуляциям преступников. В США прокуратура ранее поставила под сомнение способы защиты прав детей на платформе. В самой компании теперь боятся, что потеряют часть своих клиентов, а дальнейшее развитие бизнеса будет идти с «потенциальными препятствиями».

Ранее в Киберполиции РФ сообщили, что педофилы и мошенники открыли для себя игровую платформу Roblox, где любят проводить время дети. За последние три месяца половина всех нарушений была связана с домогательствами к несовершеннолетним.