Собянин: Ликвидирован третий беспилотник, летевший на Москву

Ещё один беспилотник ликвидировали силы противовоздушной обороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он, как и два предыдущих, направлялся в сторону столицы.

«Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Напомним, сегодня вечером была приостановлена работу московских аэропортов Внуково и Шереметьево. Как писал Собянин в 18:23 и 18:42, были сбиты два беспилотника.