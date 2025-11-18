Россия и США
18 ноября, 16:06

Собянин: Ликвидирован третий беспилотник, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Ещё один беспилотник ликвидировали силы противовоздушной обороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он, как и два предыдущих, направлялся в сторону столицы.

«Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Напомним, сегодня вечером была приостановлена работу московских аэропортов Внуково и Шереметьево. Как писал Собянин в 18:23 и 18:42, были сбиты два беспилотника.

