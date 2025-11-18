93-летний «железный дед» стал лучшим тяжелоатлетом на Кубке России

93-летний Николай Исаков из Ульяновска, известный как «железный дед», одержал победу на открытом Кубке России по тяжёлой атлетике в самой старшей возрастной категории среди спортсменов 90-94 лет.

Видео © VK / Тяжеёлая атлетика - ФТАР

Соревнования прошли в городе Мценске Орловской области и собрали 140 атлетов из 38 регионов России и Беларуси. Как рассказал сам Исаков, спортом он увлёкся с ранней юности, начиная с гимнастики ещё до службы в армии.

Позже, проходя службу в Куйбышеве в батальоне связи, он продолжал тренировки, посещая окружной Дом офицеров, и стал призером города по спортивной гимнастике. После дембеля и возвращения домой ветеран продолжил свою трудовую деятельность на ульяновском автозаводе, не оставляя занятий спортом.

Ранее Life.ru сообщал, что российский тяжелоатлет Георгий Мянд стал победителем юниорского чемпионата Европы, получив золото в весовой категории свыше 110 кг. Европейский штангист с триумфом одержал победу, показав феноменальную сумму в 386 килограммов (173 кг в рывке и 213 кг в толчке). Второе место на пьедестале занял турецкий атлет Селахаттин Алтын с итогом в 371 кг, а третьим стал молдаванин Станислав Ужа, который завершил соревнования с результатом 368 кг.