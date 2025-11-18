Россия и США
Регион
18 ноября, 18:19

93-летний «железный дед» стал лучшим тяжелоатлетом на Кубке России

Обложка © VK / Тяжелая атлетика - ФТАР

93-летний Николай Исаков из Ульяновска, известный как «железный дед», одержал победу на открытом Кубке России по тяжёлой атлетике в самой старшей возрастной категории среди спортсменов 90-94 лет.

Видео © VK / Тяжеёлая атлетика - ФТАР

Соревнования прошли в городе Мценске Орловской области и собрали 140 атлетов из 38 регионов России и Беларуси. Как рассказал сам Исаков, спортом он увлёкся с ранней юности, начиная с гимнастики ещё до службы в армии.

Позже, проходя службу в Куйбышеве в батальоне связи, он продолжал тренировки, посещая окружной Дом офицеров, и стал призером города по спортивной гимнастике. После дембеля и возвращения домой ветеран продолжил свою трудовую деятельность на ульяновском автозаводе, не оставляя занятий спортом.

Россияне рассказали, сколько они тратят на занятия спортом

Ранее Life.ru сообщал, что российский тяжелоатлет Георгий Мянд стал победителем юниорского чемпионата Европы, получив золото в весовой категории свыше 110 кг. Европейский штангист с триумфом одержал победу, показав феноменальную сумму в 386 килограммов (173 кг в рывке и 213 кг в толчке). Второе место на пьедестале занял турецкий атлет Селахаттин Алтын с итогом в 371 кг, а третьим стал молдаванин Станислав Ужа, который завершил соревнования с результатом 368 кг.

