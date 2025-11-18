Cloudflare устранила сбой, из-за которого чуть не лёг мировой Интернет

Компания Cloudflare сообщила о полном решении проблемы, вызвавшей масштабный сбой в работе сайтов по всему миру. Об этом заявили представители интернет-инфраструктурной компании.

«Исправление было внедрено, и мы считаем, что инцидент решён. Мы продолжаем мониторинг на наличие ошибок, чтобы убедиться, что все сервисы вернулись к нормальной работе», — сообщили в компании.

Напомним, во всём мире произошёл сбой в работе сервиса Cloudflare, что привело к массовым перебоям в работе интернет-ресурсов. Пик жалоб от российских пользователей был зафиксирован в 14:45, когда по всей стране резко возросло количество обращений о проблемах с доступом.