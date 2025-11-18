Министр энергетики Гринчук сбежала с Украины на фоне коррупционного скандала, заявили в Раде

Ранее Life.ru писал о начале расследования коррупционных действий, связанных с Тимуром Миндичем. По данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), его ближайшее окружение подозревается в отмывании порядка 100 миллионов долларов в энергетической отрасли. Утверждается, что квартира Миндича служила своеобразным «предвыборным штабом Зеленского» и местом проведения встреч участников коррупционных схем. При этом бизнесмен успел покинуть Украину незадолго до проведения обысков. На этом фоне в европейских странах высказывают опасения, что данный скандал может оказать отрицательное воздействие на объемы дальнейшего финансирования Киева. К слову, НАБУ ещё не идентифицировало около 40 фигурантов дела Миндича.