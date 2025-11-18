Министр энергетики Гринчук сбежала с Украины на фоне коррупционного скандала, заявили в Раде
Обложка © ТАСС/EPA/MAX SLOVENCIK
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предположила, что министр энергетики Светлана Гринчук могла покинуть территорию Украины на фоне коррупционного скандала, который развернулся вокруг Тимура Миндича.
«Не исключено, что Светлана Гринчук сбежала», — сказала она.
Однако нардеп Алексей Кучеренко опроверг слова Безуглой относительно предполагаемого отъезда министра энергетики Гринчук с Украины. Согласно его заявлению, ещё час назад министр находилась на своём рабочем месте.
Ранее Life.ru писал о начале расследования коррупционных действий, связанных с Тимуром Миндичем. По данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), его ближайшее окружение подозревается в отмывании порядка 100 миллионов долларов в энергетической отрасли. Утверждается, что квартира Миндича служила своеобразным «предвыборным штабом Зеленского» и местом проведения встреч участников коррупционных схем. При этом бизнесмен успел покинуть Украину незадолго до проведения обысков. На этом фоне в европейских странах высказывают опасения, что данный скандал может оказать отрицательное воздействие на объемы дальнейшего финансирования Киева. К слову, НАБУ ещё не идентифицировало около 40 фигурантов дела Миндича.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.