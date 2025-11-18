НАБУ не идентифицировало около 40 фигурантов дела Миндича
Обложка © djc.com.ua
Национальное антикоррупционное бюро Украины пока не установило личности примерно 40 фигурантов уголовного производства, связанного с предпринимателем Тимуром Миндичем. Сообщение об этом распространил нардеп Ярослав Железняк.
Соответствующая информация была озвучена на заседании временной следственной комиссии Верховной рады. Железняк в шутку сравнил ситуацию со сказкой «Али-Баба и 40 разбойников», намекая на главу ОП Андрея Ермака, фигурирующего в деле под прозвищем «Алибаба». Нардеп также подтвердил наличие слухов о возможной скорой отставке Ермака на фоне коррупционного скандала.
Напомним, Life.ru писал о начале антикоррупционного расследования в отношении Тимура Миндича. Согласно информации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), его окружение занималось отмыванием около 100 миллионов долларов в энергетическом секторе. Сообщается, что квартира Миндича использовалась как так называемый «предвыборный штаб Зе» и место встреч лиц, причастных к коррупционным схемам. Отмечается, что бизнесмен покинул Украину непосредственно перед проведением обысков. На фоне этого в Европе выражают опасения, что данный скандал может негативно повлиять на дальнейшее финансирование Киева.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.