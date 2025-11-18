НАБУ не идентифицировало около 40 фигурантов дела Миндича

Национальное антикоррупционное бюро Украины пока не установило личности примерно 40 фигурантов уголовного производства, связанного с предпринимателем Тимуром Миндичем. Сообщение об этом распространил нардеп Ярослав Железняк.

Соответствующая информация была озвучена на заседании временной следственной комиссии Верховной рады. Железняк в шутку сравнил ситуацию со сказкой «Али-Баба и 40 разбойников», намекая на главу ОП Андрея Ермака, фигурирующего в деле под прозвищем «Алибаба». Нардеп также подтвердил наличие слухов о возможной скорой отставке Ермака на фоне коррупционного скандала.