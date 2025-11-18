Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 18:40

НАБУ не идентифицировало около 40 фигурантов дела Миндича

Обложка © djc.com.ua

Обложка © djc.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины пока не установило личности примерно 40 фигурантов уголовного производства, связанного с предпринимателем Тимуром Миндичем. Сообщение об этом распространил нардеп Ярослав Железняк.

Соответствующая информация была озвучена на заседании временной следственной комиссии Верховной рады. Железняк в шутку сравнил ситуацию со сказкой «Али-Баба и 40 разбойников», намекая на главу ОП Андрея Ермака, фигурирующего в деле под прозвищем «Алибаба». Нардеп также подтвердил наличие слухов о возможной скорой отставке Ермака на фоне коррупционного скандала.

В Раде рассказали о тайной встрече Зеленского во время поездки в Турцию
В Раде рассказали о тайной встрече Зеленского во время поездки в Турцию

Напомним, Life.ru писал о начале антикоррупционного расследования в отношении Тимура Миндича. Согласно информации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), его окружение занималось отмыванием около 100 миллионов долларов в энергетическом секторе. Сообщается, что квартира Миндича использовалась как так называемый «предвыборный штаб Зе» и место встреч лиц, причастных к коррупционным схемам. Отмечается, что бизнесмен покинул Украину непосредственно перед проведением обысков. На фоне этого в Европе выражают опасения, что данный скандал может негативно повлиять на дальнейшее финансирование Киева.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar