Суд на Украине избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 1,2 миллиона долларов для бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова. Он является фигурантом дела о коррупции в энергетическом секторе. Депутат Алексей Гончаренко* сообщил, что залог составляет 51 миллион 600 тысяч гривен.

Во время судебного заседания прокурор сообщил, что встречи сотрудников бэк-офиса Тимура Миндича и Чернышова назывались «интеллектуальным клубом» и использовались для конспирации. По версии обвинения, Чернышов получил 1,2 миллиона долларов и 96 тысяч евро через свою жену Светлану, известную как «Профессор». Сам Чернышов утверждает, что не знаком с большинством участников дела.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о том, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов через энергетический сектор. Европейские аналитики уже предсказывают проблемы Украины с дальнейшим финансированием на фоне скандалов в окружении президента Зеленского. Сам Зеленский опроверг слухи о своей дружбе с Тимуром Миндичем, заявив, что давно не общается с ним.

