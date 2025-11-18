Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 19:04

Суд арестовал бывшего вице-премьера Украины Чернышова по делу о коррупции

Алексей Чернышов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Алексей Чернышов

Алексей Чернышов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Алексей Чернышов

Суд на Украине избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 1,2 миллиона долларов для бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова. Он является фигурантом дела о коррупции в энергетическом секторе. Депутат Алексей Гончаренко* сообщил, что залог составляет 51 миллион 600 тысяч гривен.

Во время судебного заседания прокурор сообщил, что встречи сотрудников бэк-офиса Тимура Миндича и Чернышова назывались «интеллектуальным клубом» и использовались для конспирации. По версии обвинения, Чернышов получил 1,2 миллиона долларов и 96 тысяч евро через свою жену Светлану, известную как «Профессор». Сам Чернышов утверждает, что не знаком с большинством участников дела.

«Хороший парень»: Коломойский* убеждён, что Миндича сделали «стрелочником» в деле о коррупции
«Хороший парень»: Коломойский* убеждён, что Миндича сделали «стрелочником» в деле о коррупции

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о том, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов через энергетический сектор. Европейские аналитики уже предсказывают проблемы Украины с дальнейшим финансированием на фоне скандалов в окружении президента Зеленского. Сам Зеленский опроверг слухи о своей дружбе с Тимуром Миндичем, заявив, что давно не общается с ним.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar