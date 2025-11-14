«Хороший парень»: Коломойский* убеждён, что Миндича сделали «стрелочником» в деле о коррупции
Олигарх Игорь Коломойский* назвал «стрелочником» украинского бизнесмена Тимура Миндича, обвиняемого следствием в координации коррупционной схемы с министрами. Его слова приводит издание «Страна.ua».
Коломойский* — о бизнесмене Миндиче. Видео © Telegram / Политика страны
«Я считаю, что Миндич — это стрелочник. Он вообще никакого отношения не имеет. Он хороший парень», — сказал Коломойский* в беседе с журналистами.
К слову, сам Коломойский* на протяжении двух лет пребывает в следственном изоляторе. Ему вменяют совершение мошеннических действий, отмывание денег и подготовку заказного убийства.
«Страна.ua», опираясь на данные своих инсайдеров, пишет, что Коломойский* мог передать следствию значительный массив информации по делу Миндича. Согласно сообщениям, в течение нескольких недель до того, как стали известны детали операции НАБУ, он якобы регулярно вызывался на допросы.
Напомним, против Тимура Миндича, известного как «кошелёк» Зеленского, начато антикоррупционное расследование. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что его окружение отмывало около 100 миллионов долларов в энергетической сфере. Квартиру Миндича называли «предвыборным штабом Зе» и местом встреч коррупционеров. Бизнесмен покинул страну перед началом обысков. В Европе опасаются, что скандал повлияет на дальнейшее финансирование Киева.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Обложка © Telegram / Политика страны