14 ноября, 14:13

«Хороший парень»: Коломойский* убеждён, что Миндича сделали «стрелочником» в деле о коррупции

Олигарх Игорь Коломойский* назвал «стрелочником» украинского бизнесмена Тимура Миндича, обвиняемого следствием в координации коррупционной схемы с министрами. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Коломойский* — о бизнесмене Миндиче. Видео © Telegram / Политика страны

«Я считаю, что Миндич — это стрелочник. Он вообще никакого отношения не имеет. Он хороший парень», — сказал Коломойский* в беседе с журналистами.

К слову, сам Коломойский* на протяжении двух лет пребывает в следственном изоляторе. Ему вменяют совершение мошеннических действий, отмывание денег и подготовку заказного убийства.
«Страна.ua», опираясь на данные своих инсайдеров, пишет, что Коломойский* мог передать следствию значительный массив информации по делу Миндича. Согласно сообщениям, в течение нескольких недель до того, как стали известны детали операции НАБУ, он якобы регулярно вызывался на допросы.
Зеленский лично помог своему «кошельку» Миндичу сбежать с Украины, заявили в Раде
Напомним, против Тимура Миндича, известного как «кошелёк» Зеленского, начато антикоррупционное расследование. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что его окружение отмывало около 100 миллионов долларов в энергетической сфере. Квартиру Миндича называли «предвыборным штабом Зе» и местом встреч коррупционеров. Бизнесмен покинул страну перед началом обысков. В Европе опасаются, что скандал повлияет на дальнейшее финансирование Киева.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Наталья Демьянова
