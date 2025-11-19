В Москве открыли выставку антифашистских карикатур личного врага фюрера Ефимова

В Галерее искусств Зураба Церетели торжественно открыли выставку «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера» – масштабный проект МИЦ «Известия» и Российской академии художеств, посвящённый антифашистской карикатуре времён Второй мировой войны. Экспозиция приурочена к 80-летию Нюрнбергского процесса и 125-летию со дня рождения Бориса Ефимова – легендарного художника, чьи острые рисунки доводили Гитлера до бешенства.

На церемонию пришли известные дипломаты, историки, художники и представители медиахолдинга. Гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин напомнил, что история газеты тесно переплетена с историей страны и что карикатуристы издания внесли заметный вклад в хронику военных лет. Главред издания Сергей Коротеев подчеркнул, что многие работы Ефимова сегодня читаются почти пророчески – слишком узнаваемыми выглядят параллели с современными событиями. Президент Российской академии художеств Василий Церетели в свою очередь назвал художника человеком «фантастической энергии», а спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что его творчество стало редким эмоциональным документом эпохи.

В экспозицию вошли архивы «Известий», мультимедийные материалы, редкие фотографии и оригинальные работы Ефимова. Многие из них раньше никогда не показывали. Немецкий фюрер лично требовал найти и казнить автора за сатирические карикатуры – из-за них Ефимов появился в списке его личных врагов. Военные рассказывали, что рисунки помогали им держаться во время боёв: они переписывали их в полевых газетах, собирали в самодельные альбомы и отправляли художнику благодарственные письма.

Выставка заняла три зала исторического здания на Пречистенке и будет работать с 19 ноября по 14 декабря 2025 года.

Ранее Life.ru писал, что в Музее политической истории России открыли сразу три выставки о событиях 1905-1917 годов. Организаторы собрали документы, картины и хронику так, чтобы посетители сами увидели, как разворачивались революции – без навязанных трактовок. Главным «якорем» стала отреставрированная работа Маковского о Кровавом воскресенье, рядом с которой показали и скульптуру Ленина с Апрельскими тезисами.