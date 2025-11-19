Росавиация ограничила приём и выпуск самолётов в двух южных аэропортах
Обложка © Life.ru
В двух крупных аэропортах на юге России – Геленджика и Краснодара – временно ограничили приём и выпуск самолётов. Об этом ночью 19 ноября сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – отметил Кореняко.
В ведомстве уточнили, что ограничения действуют временно и направлены на поддержание безопасной работы воздушного пространства и обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
Ранее Life.ru писал, что за минувший день российская система ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников. Дроны сбивали над семью регионами страны, включая Московский.
