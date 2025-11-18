Россия и США
18 ноября, 20:52

За день ПВО сбила 18 БПЛА над семью регионами РФ, включая Московский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sezer66

Российские средства противовоздушной обороны за десять часов 18 ноября сбили над регионами 18 украинских беспилотников. БПЛА уничтожили в период с 13:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 13:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указано в сообщении.

Дроны ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской и Ростовской областей. А также в небе над Московским регионом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырёх уничтоженных украинских БПЛА, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков БПЛА работали специалисты экстренных служб.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Лия Мурадьян
