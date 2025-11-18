ПВО сбила четвёртый летевший на Москву украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны сбили ещё один летевший на Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Этот БПЛА стал четвёртым дроном, который ликвидировали за вечер 18 ноября.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Сообщение о ликвидации дрона появилось в 21:00. Власти уточнили, что на месте падения обломков БПЛА уже работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, сегодня вечером была временно приостановлена работу московских аэропортов Внуково и Шереметьево. Как писал Собянин в 18:23, 18:42 и 18:29, ПВО успела ликвидировать три беспилотника.