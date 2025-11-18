Россия и США
Регион
18 ноября, 16:58

В ДНР ввели режим ЧС после атак дронов ВСУ на ТЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vaakim

На территории Донецкой Народной Республики введён режим чрезвычайной ситуации. Это решение было принято главой республики в связи с масштабными разрушениями на объектах энергетики. Основанием для такого шага послужила массированная атака с применением беспилотников.

«Признать обстановку, сложившуюся на территории Донецкой Народной Республики с 18 ноября 2025 г. в результате массированной атаки беспилотными летательными аппаратами филиалов акционерного общества «Инфраструктурные проекты» — «Зуевская тепловая электрическая станция» и «Старобешевская тепловая электрическая станция», повлекшую разрушения энергогенерирующих установок, чрезвычайной ситуацией», — говорится в документе.

Пушилин: В ДНР 65% потребителей остаются без электричества после атаки на ТЭС

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике жители остались без электроэнергии после атаки ВСУ на Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции. После инцидента остановились котельные и фильтровальные станции.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

