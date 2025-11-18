Люди в ДНР остались без света после атаки ВСУ на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС

В Донецкой Народной Республике люди остались без электроэнергии после атаки ВСУ на Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населённые пункты», — написал Пушилин в Telegram-канале.

После инцидента остановились котельные и фильтровальные станции. Власти отметили, что профильные ведомства активизировали работу в экстренном режиме. Они пообещали информировать население о ходе восстановления теплоснабжения и электроснабжения.

Этой же ночью над Ростовской областью силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. Люди не пострадали. Специалисты проверяют территорию, чтобы оценить возможный ущерб на земле.