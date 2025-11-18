Пушилин: В ДНР 65% потребителей остаются без электричества после атаки на ТЭС

В ДНР 65% потребителей остаются без электричества из-за атаки ВСУ на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Для оперативного решения проблемы провели заседание штаба с участием замглавы МЧС РФ Алексея Кострубицкого.

Из-за ситуации в энергетике детские сады и школы будут работать выборочно — только в тех зданиях, куда подают тепло. Информацию о режиме работы каждое учреждение сообщит отдельно. Власти предупредили, что возможны веерные отключения света. Профильные службы делают всё возможное для восстановления подачи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике жители остались без электроэнергии после атаки ВСУ на Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции. После инцидента остановились котельные и фильтровальные станции.