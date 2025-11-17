Россия и США
16 ноября, 21:33

В нескольких районах Донецка и в Горловке пропало электроснабжение

В нескольких районах Донецка, включая центральный Ворошиловский, Куйбышевский, Калининский и Киевский, произошло масштабное отключение электричества. Город погрузился в темноту — освещение отсутствует как в помещениях, так и на улицах. Об этом пишет РИА «Новости».

Мэр Иван Приходько сообщил в своём Telegram-канале, что город Горловка в Донецкой Народной Республике также обесточен.

«Город обесточен. Прогнозов нет», — написал он.

Ранее до 66 тысяч абонентов остались без электричества в Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что это произошло из-за повторных атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) по объектам критической инфраструктуры. Противник продолжает массированные атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по прифронтовым территориям области.

Алена Пенчугина
