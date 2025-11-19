В Европе в ужасе ждут разворота Чехии к антиукраинским «раскольникам» при Бабише

Победа Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии может привести к изменению политики страны в отношении Украины и подорвать систему европейских закупок вооружения для Киева. Такую оценку ситуации опубликовало немецкое издание Berliner Zeitung.

Победившее движение ANO («Акция недовольных граждан») планирует отказаться не только от прозападного курса, но и от поддержки Украины. Украинские власти опасаются, что Чехия может стать источником нестабильности или даже примкнуть к антиукраинским «раскольникам» – блоку венгерского премьера Виктора Орбана.

Чешская программа поставок боеприпасов была «спасательным кругом» для Украины, но Бабиш уже во время избирательной компании объяснял всем, почему Чехия должна ещё свернуть. После его победы упоминать её перестали.

Напомним, что сразу после победы на выборах Андрей Бабиш заявил, что Украина не готова ко вступлению в Европейский союз и отказал Киеву в поставках боеприпасов. При этом новое правительство не отказывается от сотрудничества с украинской стороной и не запретит оружейным компаниям продавать туда оружие.