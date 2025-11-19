Киев ведёт «тотальную информационную войну» в области истории, вводя запреты на людей и события. Об этом в своей статье на сайте kp.ru написал помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский.

«Тотальная информационная война идёт и в сфере истории. В августе 2025 года Киев официально подтвердил, что выводит свою преемственность от частей СС и бандеровцев. Фашистским крестам, которыми в годы войны награждались боевики ОУН/УПА*, присвоен статус госнаград Украины», — написал он.

Украинский институт национальной памяти опубликовал списки имён, которые теперь якобы должны быть «преданы забвению», а также отдельные списки «разрешённых» имён. В обеих группах оказались преимущественно деятели культуры XVIII–XIX веков — театра, литературы, музыки и живописи.

Так, п перечень «запрещённых» вошли более 80 имён, среди которых Михаил Ломоносов, поэты Василий Жуковский и Михаил Лермонтов, критик Виссарион Белинский, писатели Иван Бунин и Иван Тургенев, композиторы Михаил Глинка и Модест Мусоргский, художник Василий Суриков. По мнению Мединского, поэтов и композиторов на Украине обвиняют в «прославлении российской имперской политики».

«Речь не только о людях: в буквальном смысле «под нож» идут события истории, которые, казалось бы, забыть невозможно. Запрещены Полтава и Бородинская битва. За Полтаву, видимо, досталось и Пушкину. Александр Сергеевич тоже запрещён: обидел Мазепу», — рассказал Мединский, добавив, что Бородино теперь запрещено как событие, «связанное с реализацией агрессивной российской политики».

Одновременно Мединский указал на отдельные «послабления»: Илью Репина якобы «простили» за картину «Казаки пишут письмо турецкому султану», Карла Брюллова — за помощь в выкупе Тараса Шевченко из крепостной неволи. Матроса Петра Кошку, по его словам, допустили к почитанию, поскольку он якобы был «истинно украинского» происхождения. Прозаика Антона Чехова «пока разрешили» рассматривать как «украинского писателя».

«Да уж… Малороссию Чехов действительно ласково называл «Хохляндией». Злее и смешнее Чехова высмеивал «профессиональных хохлов» только киевлянин Михаил Булгаков. Булгакова, кстати, в списках нет. Странно. Недоработка», — заявил Мединский.

По его мнению, все эти шаги свидетельствуют о целенаправленной политике по пересмотру и очистке исторической памяти на Украине. При этом он считает, что события в Незалежной являются трагедией не только для жителей самой Украины, но и для россиян.

Ранее стало известно, что в селе Рудковцы Хмельницкой области демонтировали последний на Украине бюст Владимира Ленина — основателя Советского государства. Снос памятника произошёл после обращения инициативы «Деколонизация. Украина», которая выступает за полное уничтожение советского и российского исторического наследия на территории страны.

