Польша подняла авиацию из-за российских истребителей на Украине и закрыла два аэропорта

На юго-востоке Польши временно прекратили работу два аэропорта — в Жешуве и Люблине. Как сообщило Польское агентство воздушного транспорта, ограничения связаны с необходимостью обеспечить свободное пространство для действий военной авиации.

«Аэропорты в Жешуве и Люблине временно закрыты из-за необходимости обеспечить свободу действий для военной авиации», — заявили в ведомстве.

Накануне Оперативное командование ВС Польши сообщило, что в воздушное пространство страны подняты истребители Польши и НАТО. Варшава утверждает, что это связано с риском возможной атаки беспилотников на территории Украины, требующей повышенной готовности.