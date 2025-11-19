Польша подняла авиацию из-за российских истребителей на Украине и закрыла два аэропорта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Maschek
На юго-востоке Польши временно прекратили работу два аэропорта — в Жешуве и Люблине. Как сообщило Польское агентство воздушного транспорта, ограничения связаны с необходимостью обеспечить свободное пространство для действий военной авиации.
«Аэропорты в Жешуве и Люблине временно закрыты из-за необходимости обеспечить свободу действий для военной авиации», — заявили в ведомстве.
Накануне Оперативное командование ВС Польши сообщило, что в воздушное пространство страны подняты истребители Польши и НАТО. Варшава утверждает, что это связано с риском возможной атаки беспилотников на территории Украины, требующей повышенной готовности.
Тем временем российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск взорвали целый эшелон бронетехники ВСУ. Целью удара возмездия за Воронеж стал и расчёт ATACMS с двумя пусковыми установками.
