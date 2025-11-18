Смертоносный русский «квартет» взорвал целый эшелон бронетехники ВСУ
Российский истребитель Су-57. Фото © Пресс-служба «ПАО «ОАК»
Российские вооруженные силы нанесли удары по объектам инфраструктуры и местам дислокации ВСУ в зоне СВО. Официальная информация о проведённой операции была распространена пресс-службой Министерства обороны РФ.
Согласно заявлению ведомства, поражение нанесено энергетическим и железнодорожным объектам, используемым в интересах украинской армии, а также воинскому эшелону с бронетехникой. Целями стали пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.
Для выполнения боевых задач были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск.
В последнее время российские военные стали чаще атаковать объекты энергетической инфрастуктуры на Украине. Предыдущий массированный удар был нанесён вчера. В Кремле отметили, что такая мера стала ответным шагом на атаки Киева по инфраструктуре России.
