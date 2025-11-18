Российские вооруженные силы нанесли удары по объектам инфраструктуры и местам дислокации ВСУ в зоне СВО. Официальная информация о проведённой операции была распространена пресс-службой Министерства обороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, поражение нанесено энергетическим и железнодорожным объектам, используемым в интересах украинской армии, а также воинскому эшелону с бронетехникой. Целями стали пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.

Для выполнения боевых задач были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск.

В последнее время российские военные стали чаще атаковать объекты энергетической инфрастуктуры на Украине. Предыдущий массированный удар был нанесён вчера. В Кремле отметили, что такая мера стала ответным шагом на атаки Киева по инфраструктуре России.