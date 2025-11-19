Инфекционист предупредил о возможных вспышках двух опасных болезней в 2026 году

Если уровень вакцинации упадёт, к 2026 году нас могут ждать вспышки управляемых инфекций. По словам доцента Пироговского университета, кандидата медицинских наук Ивана Коновалова, сохранится риск эпидемий гриппа, кори и коклюша. В такой ситуации медики начнут массово делать прививки по эпидпоказаниям.

Такие прививки ставят людям в зоне риска, когда в регионе бушует эпидемия или есть угроза её появления. Решение принимается на основе специального календаря, пишет газета «Известия».

В этом документе значатся 24 позиции. Среди них — прививки от кори, чумы, сибирской язвы, бешенства, клещевого энцефалита и даже холеры. Их делают, например, ветеринарам, лесникам, охотникам или жителям неблагополучных по определенной болезни территорий. В списке также числятся вакцины от гепатита А, менингококковой и коронавирусной инфекции.