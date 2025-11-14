Россия и США
14 ноября, 09:19

В России фиксируют рост нарушений слуха у детей: педиатр назвала причины

Педиатр Петрова-Колосова: В России фиксируют рост нарушений слуха у детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andrey_Popov

В России фиксируют увеличение числа детей, сталкивающихся с нарушениями слуха. Об этом Life.ru рассказала врач-педиатр детской клиники «Будь здоров» на Сущевском Валу Елизавета Петрова-Колосова.

По её словам, тугоухость может быть как врождённой, так и приобретённой. На развитие врождённой патологии влияют генетические факторы, инфекции, перенесённые будущей матерью, и тяжёлые роды. Среди приобретённых причин — недолеченные отиты, серные пробки, травмы головы и уха, а также длительное воздействие громкого шума.

В последние годы мы видим рост числа детей с нарушениями слуха. Это может быть связано как с улучшением ранней диагностики, так и с неблагоприятными факторами — например, отказами от прививок. Такие инфекции, как корь, свинка и грипп, могут протекать тяжело и приводить к тугоухости

Елизавета Петрова-Колосова

педиатр

Собеседница Life.ru подчеркнула, что сегодня диагностика стала более точной: всем новорождённым проводят аудиотесты, что помогает выявлять группу риска уже в роддоме.

Эксперт также предупредила о росте офтальмологических нарушений у детей. К косоглазию и проблемам зрения приводят как врождённые аномалии, так и несоблюдение гигиены зрения: недостаточное освещение, неправильная осанка при чтении и длительное использование гаджетов.

«Гаджеты способствуют развитию спазма аккомодации и синдрому сухого глаза. Очень важно соблюдать режим сна и отдыха, контролировать нагрузку в школе и дома», — отметила врач.

Петрова-Колосова подчеркнула, что своевременные осмотры и соблюдение элементарных правил гигиены слуха и зрения помогут значительно снизить риски развития нарушений у детей.

