«Слуховая гигиена»: Врач объяснила, почему опасно пользоваться чужими наушниками

Прослушивание очень громкой музыки, а также длительное и частое пребывание в шумных местах без использования средств защиты для ушей негативно влияет на их здоровье, предупредила оториноларинголог Марина Евсикова. По её словам, такие условия вызывают «утомление» клеток внутреннего уха, отвечающих за восприятие звуковых волн. При регулярном и продолжительном воздействии это может привести к нарушению слуха.

Кроме того, использование чужих наушников, особенно внутриканального типа, негативно сказывается на здоровье ушей, поскольку повышает риск попадания вирусов и бактерий. Это может вызвать воспаление наружного слухового прохода, что приводит к временному снижению слуха. Вредной привычкой является и применение ватных палочек для очищения ушей. Это может стимулировать чрезмерную выработку серы, которая затем скапливается в узкой части слухового прохода, образуя серную пробку.

«Для сохранения слуха важно придерживаться правил слуховой гигиены. Рекомендуется контролировать уровень громкости при прослушивании в наушниках музыки, фильмов. <...> Также не следует использовать чужие наушники и отдавать свои личные наушники в пользование другим людям», — отметила врач в интервью «Газете.ru».