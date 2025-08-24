Мессенджер MAX
24 августа, 10:25

Названы самые эффективные препараты для борьбы с отитом

РМЖ: Наружный отит эффективнее всего лечится антибактериальными средствами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aleks333

Воспалительные заболевания наружного уха представляют собой серьёзную проблему современной оториноларингологии, причём количество пациентов с такой патологией продолжает увеличиваться. Об этом сообщает «Русский медицинский журнал. Медицинское обозрение» (РМЖ).

На долю воспалений наружного уха приходится до 30% всей ЛОР-патологии, при этом примерно 10% населения минимум однократно переносят острую форму наружного отита. Хроническая форма заболевания наблюдается у 3–5% людей, что обусловливает необходимость разработки рациональных подходов к диагностике и терапии, приводит выдержку из материала газета «Известия».

Патогенез заболевания связан с анатомическими особенностями слухового прохода, повышенными влажностью и температурой в этой области, а также наличием волосяных фолликулов, создающих благоприятную среду для микроорганизмов. Основными способствующими факторами называются микротравмы при очистке ушей и проникновение воды в слуховой проход.

Бактериальная этиология, как указывается в материале, является причиной наружного отита в 60–98% случаев. Основным возбудителем выступает Pseudomonas aeruginosa, тогда как Staphylococcus aureus выявляется значительно реже. Оба патогена обладают множеством факторов вирулентности, включая способность к формированию биоплёнок, что существенно осложняет процесс лечения.

Наиболее эффективным методом терапии признано местное применение антибактериальных средств, обеспечивающее быстрое и надёжное подавление инфекционного процесса. Специалисты рекомендуют использование препаратов на основе аминогликозидов, включая неомицин, а также полимиксина В, демонстрирующих высокую активность в отношении ключевых возбудителей. Для профилактики тяжёлых осложнений, таких как остеомиелит височной кости, крайне важны своевременное обращение к врачу и раннее начало лечения.

Любишь спать в наушниках? Врач раскрыла, что будет от такого отдыха
Любишь спать в наушниках? Врач раскрыла, что будет от такого отдыха

Отит может развиваться после водных процедур, из-за влаги, которая, попав в ухо, становится благоприятной средой для микроорганизмов. Оториноларинголог рассказала, как удалить воду из ушей после ванной или душа и сберечь здоровье.

