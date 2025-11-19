Предавший русскую модель экс-король Малайзии бросил новую пассию после выкидыша

Американка Бреттани Портер стала очередной жертвой ловеласа и бывшего короля Малайзии, султана Келантана Мухаммада V. В 2019 году мужчина со скандалом развёлся с русской моделью Оксаной Воеводиной сразу после того, как она родила ему сына. Султан до сих пор так и не признал отцовство и отказывается общаться с россиянкой.

30-летняя американка продержалась ещё меньше Воеводиной, хотя как и она поверила в «восточную сказку» со счастливым концом. Издание Mothership пишет, что отношения Портер и Мухаммада V развивались стремительно. Пара познакомилась в Нью-Йорке в январе 2024 года и вскоре поженились. Весной стало известно, что американка ждёт ребёнка, но в июле у неё случился выкидыш, и султан внезапно пропал, сообщив ей о расставании в переписке.

Портер позже рассказала о своей любовной трагедии в соцсети. По её словам, экс-король ей сразу понравился, он был обаятельным и симпатичным, несмотря на возраст. На момент знакомства ему было 55 лет. Американка уже начала готовиться к свадьбе, полагая, что покорила сердце седовласого миллионера королевских кровей. Весной 2024 года они вместе поехали в Оман. Американка побывала на странной церемонии в мечети, решив, что это нечто вроде «венчания». Позже она узнала, что так её обратили в ислам.

«После выкидыша он исчез. Ни объяснений, ни развода. Просто тишина», — пожаловалась Портер журналистам уже после расставания.

Теперь Портер не понимает, что делать. Она стала женой султана по обрядам ислама, расторгнуть такой союз нужно также в мечети, но инициировать процесс может мужчина. Через суд женщина вправе развестись лишь при наличии веских оснований.

Напомним, бывшая мисс Москва Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии в ноябре 2018 года. Однако в консервативной стране такой союз восприняли негативно, в том числе и из-за 23-летней разницы в возрасте. В 2019 году Мухаммад отказался от престола. В мае 2019 года Воеводина родила сына, а ещё через два месяца семья распалась. Модель призналась, что узнала о разводе с Мухаммадом из СМИ. Бывший король отказался добровольно платить алименты, и женщине начали поступать угрозы.