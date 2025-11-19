Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

19 ноября, 07:54

Сгорели заживо: Погоня за BMW в Краснодаре унесла жизни трёх человек

В Краснодаре в результате ужасающего ДТП на Ростовском шоссе погибли три человека, включая женщину и ребёнка. По предварительной информации, водитель BMW, пытаясь скрыться от преследования полиции, совершил лобовое столкновение с Volkswagen Jetta. От удара легковой автомобиль загорелся, пишет SHOT.

Момент ДТП в Краснодаре. Видео © SHOT

Несмотря на отчаянные попытки очевидцев и других водителей спасти людей, находившихся в Volkswagen, женщина и ребенок сгорели в салоне. Также погиб и сам виновник аварии — водитель иномарки. Второстепенное столкновение произошло с автомобилем ВАЗ, однако в нём никто не пострадал.

Никита Никонов
