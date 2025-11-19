Россия и США
Регион
19 ноября, 08:11

В порту Мариуполя установят пункт пропуска через госграницу России

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В порту Мариуполя планируется создание пропускного пункта для пересечения российской границы. В официальном заявлении отмечается, что соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Данное решение направлено на улучшение инфраструктуры с целью расширения торговли как внутри страны, так и за её пределами, а также позволит раскрыть экономический потенциал Донецкой Народной Республики.

Мариупольский порт является крупнейшим и самым глубоководным в Азовском регионе, с общей длиной причальной линии 3,9 километра. После проведения работ по углублению дна, порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы грузоподъёмностью до 25 тысяч тонн.

Основу грузооборота порта составляют зерновые культуры, уголь и агломерированная руда. Из портов Азовского бассейна организованы судоходные маршруты в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока.

Россия открыла порты Мариуполя и Бердянска для захода иностранных судов

Ранее сообщалось, что в аэропортах России заработали первые 12 пунктов миграционного контроля. В их числе – московский авиаузел, аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

