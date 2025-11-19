На участке российско-украинской границы продолжаются тяжёлые позиционные бои с участием российской группировки войск «Север». Сообщение об этом распространил в своём телеграм-канале близкий к военным источник «Два майора».

Как указывает издание, активные боевые действия ведутся на территории вдоль границы Курской и Сумской областей. Сообщается, что с российской территории по позициям Вооружённых сил Украины был нанесён мощный артиллерийский удар. «Северяне» сорвали сорваны попытки выдвижения боевых групп ВСУ в направлениях Алексеевки и Варачино.

«На Тёткинском и Глушковском участках артиллерия била по противнику в районах Рыжевки и Искрисковщины», — отмечают авторы проекта. При этом канал уточняет, что конкретные данные о потерях украинской стороны в результате этого обстрела не приводятся.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие отразили шесть атак подразделений ВСУ, предпринятых из района Гришино в Донецкой Народной Республике. Основной задачей украинских подразделений являлся прорыв блокады своей окруженной группировки в районе Красноармейска (Покровска). Параллельно с этим штурмовые отряды продолжают вести зачистку позиций противника в Центральном микрорайоне, а также в западной части микрорайона Горняк.