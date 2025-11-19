На сельскохозяйственном предприятии в районе Ровнополья были обнаружены оставленные украинскими военными тяжелораненые солдаты. Об этом заявил командир штурмового отделения 114-го мотострелкового полка с позывным Журавль в видео Минобороны.

По словам офицера, на объекте, который противник использовал в качестве опорного пункта, находилось шесть или семь бойцов с серьёзными ранами. Журавль прокомментировал, что это место было точкой эвакуации, куда свозили пострадавших из разных районов.

«Забрали опорник и обнаружили там шесть, по-моему, или семь «трёхсотых» — тяжёлораненых. То есть они там скапливали именно раненых, это точка эвакуации была у них», — приводит его слова информагентство.

Ранее стало известно, что российские силы дважды пресекли попытки украинских войск эвакуировать своих бойцов, оказавшихся в окружении в районе Купянска. На Купянском направлении штурмовые отряды 6-й армии эффективно блокируют украинские подразделения. Контратаки, предпринятые 125-й бригадой ВСУ и 15-й бригадой Нацгвардии с целью вырваться из окружения под Благодатовкой и Великой Шапковкой, были отбиты ответным огнём.