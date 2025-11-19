При пожаре в квартире на Крылатских Холмах погибли два человека

Мужчина и женщина погибли при пожаре в квартире жилого дома на улице Крылатские Холмы в Москве. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Причина возгорания пока не установлена — её определят по итогам пожарно-технической экспертизы.

Проверку по факту случившегося проводит Кунцевская межрайонная прокуратура, её ход и результаты находятся на контроле надзорного ведомства. На месте ЧП работает первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

Ранее электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы. К счастью, обошлось без жертв.