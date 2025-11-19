Черноморский флот отправил на дно два безэкипажных катера ВСУ

Корабли Черноморского флота нанесли точный удар по двум безэкипажным катерам украинской армии, которые пытались подобраться к берегам России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Центральной группировки войск ВС РФ активно теснят противника в городе Димитров (украинское название — Мирноград) Красноармейского района ДНР. Часть населённого пункта уже освобождена.