Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 09:37

Черноморский флот отправил на дно два безэкипажных катера ВСУ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Корабли Черноморского флота нанесли точный удар по двум безэкипажным катерам украинской армии, которые пытались подобраться к берегам России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — уточнили в ведомстве.

2 пусковые установки и 10 солдат: Дрон снял удар возмездия за Воронеж по расчёту ATACMS
2 пусковые установки и 10 солдат: Дрон снял удар возмездия за Воронеж по расчёту ATACMS

Ранее сообщалось, что военнослужащие Центральной группировки войск ВС РФ активно теснят противника в городе Димитров (украинское название — Мирноград) Красноармейского района ДНР. Часть населённого пункта уже освобождена.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar