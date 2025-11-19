Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

19 ноября, 09:35

Сорваны две атаки, уничтожены десятки военных и техника: Что произошло под Благодатовкой

Армия России отразила две атаки ВСУ под Благодатовкой и Кутьковкой

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Группировка «Запад» ВС РФ отбила две атаки ВСУ под Благодатовкой и Кутьковкой Харьковской области. Целью украинских подразделений был выход к реке Оскол для восстановления переправ, но их планы были сорваны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны 19 ноября.

В ведомстве сообщили, что в результате боя ВСУ потеряли до 50 военнослужащих. Также была уничтожена иностранная и отечественная техника: американский HMMWV, две ББМ «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Кроме того, украинская сторона лишилась двух станций радиоэлектронной борьбы, что ослабило её возможности на этом участке фронта.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Никита Никонов
