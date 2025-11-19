Сорваны две атаки, уничтожены десятки военных и техника: Что произошло под Благодатовкой

Группировка «Запад» ВС РФ отбила две атаки ВСУ под Благодатовкой и Кутьковкой Харьковской области. Целью украинских подразделений был выход к реке Оскол для восстановления переправ, но их планы были сорваны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны 19 ноября.

В ведомстве сообщили, что в результате боя ВСУ потеряли до 50 военнослужащих. Также была уничтожена иностранная и отечественная техника: американский HMMWV, две ББМ «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Кроме того, украинская сторона лишилась двух станций радиоэлектронной борьбы, что ослабило её возможности на этом участке фронта.