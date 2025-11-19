Россия и США
19 ноября, 09:54

Песков: Армия России бьёт только по военным целям на Украине

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российская армия наносит удары исключительно по военным и околовоенным объектам на украинской территории. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Своё заявление представитель Кремля сделал в контексте обсуждения попытки ВСУ нанести удар ракетами ATACMS американского производства по Воронежу. Песков подчеркнул, что российские военные продолжают действовать в строго заданных рамках.

«Наши военные выполняют свои задачи, работая, как и раньше, исключительно по военным и околовоенным целям», — сказал Песков. Он также отметил, что действия российских войск носят выверенный и целевой характер, в отличие от атак украинской стороны.

Напомним, что украинские формирования впервые с января осуществили пуск четырёх ракет ATACMS по территории России, все из которых были перехвачены системами ПВО. После запуска ракет с Харьковского направления, который первоначально сочли атакой РСЗО, анализ воронежских обломков доказал применение ATACMS. Это вызывает недоумение, учитывая официальные запреты США на использование такого оружия против целей в глубине России. Ответным ударом «Искандеров» были уничтожены пусковые установки противника, что зафиксировала камера дрона.

