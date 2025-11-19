Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 11:29

Памятник Василию Уткину открыли на Никольско-Трубецком кладбище

Обложка © Константин Генич | Коммент.Генич | Konstantin Genich | комментатор k_genich

Обложка © Константин Генич | Коммент.Генич | Konstantin Genich | комментатор k_genich

На Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе открыли памятник спортивному комментатору Василию Уткину. Об этом сообщил журналист Константин Генич в своём Telegram-канале.

«Васе сделали красивый памятник. Сегодня открыли», — написал он.

На могиле установили камень с именем, портретом и датами жизни Уткина. Рядом разместили мраморную плиту с его известными цитатами:

Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живём

Я не болельщик. Болею только за наших, когда они играют с ненашими

Как жаль, что заканчивается этот тайм. Я узнавал, будет второй

Играйте в футбол

Уткин умер 19 марта 2024 года в 52 года, был одним из самых узнаваемых российских футбольных комментаторов. Он работал на телевидении с 1994 года, вёл популярные футбольные передачи и много лет комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. Также его знали по ролям в фильмах «День выборов» и «День выборов-2». Причиной смерти Василия Уткина стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Он был похоронен на Никольско-Трубецком кладбище.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Евгений Петров умер на 87-м году жизни
Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Евгений Петров умер на 87-м году жизни
BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar