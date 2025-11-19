Памятник Василию Уткину открыли на Никольско-Трубецком кладбище

Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живём

Я не болельщик. Болею только за наших, когда они играют с ненашими

Уткин умер 19 марта 2024 года в 52 года, был одним из самых узнаваемых российских футбольных комментаторов. Он работал на телевидении с 1994 года, вёл популярные футбольные передачи и много лет комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. Также его знали по ролям в фильмах «День выборов» и «День выборов-2». Причиной смерти Василия Уткина стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Он был похоронен на Никольско-Трубецком кладбище.