Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Евгений Петров умер на 87-м году жизни

Победитель Олимпийских игр 1968 года по стендовой стрельбе Евгений Петров скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Стрелкового союза России.

В 1968 году Петров стал олимпийским чемпионом в Мехико в дисциплине скеет. На Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене он завоевал серебро в той же дисциплине. В его копилке также шесть побед на чемпионатах мира и пять на чемпионатах Европы.

В 1974 году Петров ушел в тренерскую деятельность. Он был тренером сборной СССР на Олимпиаде 1976 года, а в 1992 году возглавил команду по стендовой стрельбе Объединенной команды СНГ на Играх в Барселоне.

