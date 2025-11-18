На 78-м году жизни умер композитор Григорий Корчмар

В Санкт-Петербурге на 78-м году жизни скончался выдающийся российский композитор и педагог Григорий Корчмар. О его кончине сообщил Союз композиторов города на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Григорий Корчмар был автором около 200 музыкальных произведений в различных жанрах — от театральных и симфонических работ до сочинений для детей. С 2006 по 2022 год он возглавлял Союз композиторов Санкт-Петербурга, совмещая творческую деятельность с преподаванием в консерватории имени Римского-Корсакова.

Композитор внёс значительный вклад в развитие современной академической музыки, работая с ведущими музыкальными коллективами страны. Его творческое наследие включает симфонические произведения, камерную музыку и сочинения для театра, которые продолжают звучать на концертных площадках России и за рубежом.

