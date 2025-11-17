Легендарные близнецы Алиса и Эллен Кесслер умерли на 90-м году жизни

Легендарные немецкие артистки-близнецы Алиса и Эллен Кесслер скончались в возрасте 89 лет в своём доме в Грюнвальде под Мюнхеном. Об этом сообщают Bild и DPA со ссылкой на данные местных правоохранительных органов.

Сестры выступали на сцене более 60 лет, сотрудничая с такими звёздами, как Фрэнк Синатра, Фред Астер и Гарри Белафонте. Их международная карьера началась после приглашения в знаменитое парижское кабаре «Лидо» на Елисейских полях, куда их пригласили вскоре после побега из дома в 16-летнем возрасте.

Полиция подтвердила, что проводила операцию в доме артисток, но исключила криминальные версии произошедшего. Близняшки завершили свою артистическую карьеру несколько лет назад и проживали в уединении в Баварии, сохраняя легендарный статус в мире шоу-бизнеса.

