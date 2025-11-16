Актёр из «Самой обаятельной и привлекательной» Абесадзе умер в 85 лет

На 86-м году жизни скончался актёр и театральный режиссёр, звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Гурам Абесадзе. О его смерти сообщает сообщество «Москва – Тбилиси».

«Мы приносим глубочайшие соболезнования его супруге — ведущему картвелологу России Лие Башелеишвили, а также всем родным и близким Гурама Абесадзе», — написали к некрологе.

Гурам Абесадзе, родившийся 9 февраля 1940 года, оставил яркий след в кинематографе. Его запоминающаяся роль посетителя ресторана с «интересными пальцами» в комедии «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) стала визитной карточкой. Среди других его работ – фильмы «Мастера грузинского балета» и «Тайны кино». Помимо актёрской карьеры, Гурам Александрович был заслуженным деятелем искусств Грузии и доцентом кафедры режиссуры и актёрского мастерства МГУКИ.

Ранее стало известно, что на 89-м году жизни в Руайане скончался выдающийся французский автор-песенник Жан-Макс Ривьер. Его перу принадлежат тексты для величайших звёзд Франции: от Брижит Бардо и Далиды до Франсуазы Арди. Ривьер не только писал для других, но и возглавлял Общество музыкальных авторов SACEM. Его творческое наследие навсегда вписано в историю французской эстрады.