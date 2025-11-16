Один из ведущих российских учёных-международников Владимир Батюк умер в 64 года

Ушёл из жизни главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор исторических наук Владимир Батюк. Данную информацию распространила пресс-служба ИСКРАН. Учёный-международник умер на 65-м году.

«С прискорбием сообщаем, что на 65-м году жизни скончался Батюк Владимир Игоревич», — говорится в публикации.

Батюк был выпускником исторического факультета МГУ, где впоследствии успешно защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Его научные интересы были сосредоточены на изучении российско-американских отношений. Он внёс значительный вклад в развитие отечественной американистики, подготовив целую плеяду талантливых российских специалистов в этой области.

