Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 ноября, 23:37

Ушёл из жизни автор хитов французской эстрады Жан-Макс Ривьер

Обложка © YouTube / sacem

Французский лирик Жан-Макс Ривьер, известный как автор песен для звёзд французской поп-сцены, скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на семью Ривьера.

Ривьер писал тексты для Брижит Бардо, Далиды, Жюльет Греко, Франсуазы Арди, Франс Галль, Сильви Вартан и Сержа Реджани. Он также записывал собственную музыку и возглавлял Общество музыкальных авторов, композиторов и издателей Франции (SACEM).

«Жан-Макс Ривьер, автор текстов многочисленных песен Брижит Бардо, Далиды, Жюльет Греко <...> умер в субботу в возрасте 88 лет в городе Руайан», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о смерти президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна, который скончался на 77-м году жизни. Тасун долгое время работал в авиационной отрасли, возглавлял департамент государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта России. Он был удостоен звания Заслуженного работника транспорта РФ.

