Ушёл из жизни автор хитов французской эстрады Жан-Макс Ривьер

Французский лирик Жан-Макс Ривьер, известный как автор песен для звёзд французской поп-сцены, скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на семью Ривьера.

Ривьер писал тексты для Брижит Бардо, Далиды, Жюльет Греко, Франсуазы Арди, Франс Галль, Сильви Вартан и Сержа Реджани. Он также записывал собственную музыку и возглавлял Общество музыкальных авторов, композиторов и издателей Франции (SACEM).

