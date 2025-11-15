Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 16:02

Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Тасун

Президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

На 77-м году жизни скончался президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун. О его смерти сообщила Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

«Сегодня на 77-м году жизни скончался президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), член Совета Клуба ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации, Заслуженный работник транспорта РФ Владимир Николаевич Тасун», — говорится в сообщении.

Владимир Тасун занимал руководящие должности в авиационной отрасли на протяжении многих лет. С 2007 по 2014 год он возглавлял департамент государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта России. После этого он был избран на пост президента АЭВТ, где активно отстаивал интересы авиаперевозчиков и предлагал различные законодательные инициативы. За значительный вклад в развитие транспортной системы страны он был удостоен звания Заслуженного работника транспорта РФ и награждён Орденом Почёта. Прощание состоится 17 ноября в Москве

В Самаре скончался заслуженный артист России Всеволод Турчин
В Самаре скончался заслуженный артист России Всеволод Турчин

Ранее сообщалось, что скончался заслуженный журналист России Александр Нечаев, посвятивший 47 лет работе в информационном агентстве ТАСС. За время своей карьеры Нечаев проявил выдающуюся принципиальность, отказавшись транслировать в октябре 1993 года заявление вооружённых сторонников Верховного Совета, захвативших здание агентства.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Росавиация
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar