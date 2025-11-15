Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Тасун

На 77-м году жизни скончался президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун. О его смерти сообщила Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

«Сегодня на 77-м году жизни скончался президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), член Совета Клуба ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации, Заслуженный работник транспорта РФ Владимир Николаевич Тасун», — говорится в сообщении.

Владимир Тасун занимал руководящие должности в авиационной отрасли на протяжении многих лет. С 2007 по 2014 год он возглавлял департамент государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта России. После этого он был избран на пост президента АЭВТ, где активно отстаивал интересы авиаперевозчиков и предлагал различные законодательные инициативы. За значительный вклад в развитие транспортной системы страны он был удостоен звания Заслуженного работника транспорта РФ и награждён Орденом Почёта. Прощание состоится 17 ноября в Москве

Ранее сообщалось, что скончался заслуженный журналист России Александр Нечаев, посвятивший 47 лет работе в информационном агентстве ТАСС. За время своей карьеры Нечаев проявил выдающуюся принципиальность, отказавшись транслировать в октябре 1993 года заявление вооружённых сторонников Верховного Совета, захвативших здание агентства.