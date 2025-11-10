В Самаре на 88-м году жизни скончался заслуженный артист России Всеволод Турчин. Печальную новость сообщили в Самарском театре драмы имени Максима Горького, где актёр служил долгие годы.

«С прискорбием сообщаем, что вчера (9 ноября) вечером ушёл из жизни заслуженный артист России Всеволод Михайлович Турчин», — говорится в некрологе.

О дате и времени прощания театр пообещал сообщить дополнительно.

Всеволод Турчин родился в Одессе в 1937 году, окончил Одесское мореходное училище, а затем Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Его творческий путь включал работу в театрах Дальнего Востока, Саратова, Ташкента и Воронежа, но основной сценой стал Самарский академический театр драмы, где он служил с перерывами с 1966 года до последних дней.

За долгие годы службы Турчин создал множество запоминающихся образов, включая роли в спектаклях «Бесприданница», «Дядя Ваня», «Ромео и Джульетта», «Коварство и любовь» и «Август. Графство Осэйдж». Параллельно с актёрской работой он успешно занимался педагогической деятельностью в Самарском институте культуры, а также в театральных вузах Ташкента и Воронежа.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни выдающийся учёный-правовед, почётный профессор СПбГУ и академик РАН Юрий Толстой. Его долгая и плодотворная карьера охватила как советскую, так и постсоветскую эпохи. Скончавшись в возрасте 99 лет, незадолго до своего столетнего юбилея, Толстой оставил значительный след в юридической науке. Считается, что именно его лекции оказали существенное влияние на формирование правового мировоззрения Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Александра Бастрыкина и Константина Чуйченко.