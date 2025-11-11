Заслуженный журналист России Александр Нечаев скончался на 70-м году жизни

Заслуженный журналист России Александр Нечаев скончался в Москве на 70-м году жизни. Печальную новость сообщило агентство ТАСС, с которым была связана его 47-летняя карьера.

Нечаев пришёл в агентство в 1978 году, пройдя путь от редактора до руководителя представительства в ЮАР. В октябре 1993 года он проявил мужество, отказавшись передавать в эфир сообщение захвативших здание ТАСС вооружённых сторонников Верховного Совета о смене власти.

Журналист неоднократно работал в горячих точках: во время войны в Югославии освещал события в Косово и Белграде, а в 2012-2017 годах возглавлял представительство ТАСС в Претории. В 2015 году был включён в санкционный список Украины.

За свою многолетнюю работу Нечаев был удостоен ордена Дружбы, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» и звания «Заслуженный журналист РФ», которое получил в 2024 году.

