11 дней пил её кровь: Новорождённую девочку чуть не убил живущий в её животе брат-близнец

В Египте хирурги спасли новорождённую девочку, внутри которой развивался близнец-паразит. Сначала обратили внимание на раздувшийся живот младенца, затем в ходе исследований около печени ребёнка было найдено небольшое новообразование с фрагментами скелета и конечностей. Об этом сообщает Need To Know.

Маленькой пациентке было всего 11 дней, когда её в срочном порядке доставили в больницу Мансура. Ребёнок тяжело дышал и имел огромный вздутый живот, что насторожило хирургов. Первоначально, медики заподозрили развитие раковой опухоли, но рентген выявил редкую патологию. Внутри девочки «поселился» её близнец. Такое заболевание называется Fetus in fetu («плод в плоде»), без хирургического вмешательства младенец мог бы погибнуть.

Врачи выяснили, что близнец внутри своей новорождённой сестры рос и питался кровью её артерий, что и вызвало увеличение живота пациентки. Хирурги вскрыли брюшную полость девочки и обнаружили там нечто, напоминающее мешок с развивающимся эмбрионом. Врачи успешно извлекли новообразование. Сейчас маленькая пациентка уже отправлена домой и проходит реабилитацию после операции.

