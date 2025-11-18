Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 06:53

Знаменитый российский учёный скоропостижно умер во время командировки в Китай

Обложка © ННЦМБ ДВО РАН

Обложка © ННЦМБ ДВО РАН

Во время рабочей поездки в Китай скоропостижно умер Сергей Масленников — руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН. Знаменитому учёному было 62 года.

«17 ноября 2025 года во время рабочей поездки в город Янтай (КНР) на 63-м году жизни скоропостижно скончался кандидат биологических наук… Масленников Сергей Иванович», – информирует дирекция научного центра.

Коллеги выразили искренние соболезнования его родным и близким. Информация о месте и времени прощания с российским учёным будет опубликована позже.

Один из ведущих российских учёных-международников Владимир Батюк умер в 64 года
Один из ведущих российских учёных-международников Владимир Батюк умер в 64 года

Ранее стало известно, что не стало заслуженного журналиста России Александра Нечаева. Его 47-летняя карьера в ТАСС, полная мужества и профессионализма, включала работу в горячих точках и руководство зарубежными представительствами.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Китай
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar