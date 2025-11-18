Знаменитый российский учёный скоропостижно умер во время командировки в Китай
Обложка © ННЦМБ ДВО РАН
Во время рабочей поездки в Китай скоропостижно умер Сергей Масленников — руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН. Знаменитому учёному было 62 года.
«17 ноября 2025 года во время рабочей поездки в город Янтай (КНР) на 63-м году жизни скоропостижно скончался кандидат биологических наук… Масленников Сергей Иванович», – информирует дирекция научного центра.
Коллеги выразили искренние соболезнования его родным и близким. Информация о месте и времени прощания с российским учёным будет опубликована позже.
