Знаменитый российский учёный скоропостижно умер во время командировки в Китай

Во время рабочей поездки в Китай скоропостижно умер Сергей Масленников — руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН. Знаменитому учёному было 62 года.

«17 ноября 2025 года во время рабочей поездки в город Янтай (КНР) на 63-м году жизни скоропостижно скончался кандидат биологических наук… Масленников Сергей Иванович», – информирует дирекция научного центра.

Коллеги выразили искренние соболезнования его родным и близким. Информация о месте и времени прощания с российским учёным будет опубликована позже.

