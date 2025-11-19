Огненный шквал возмездия: как 500 «кинжалов», дронов и ракет погрузили Украину во тьму и дым Оглавление Ответный удар России за Воронеж: массированный обстрел Украины Последствия удара по Западной Украине: чёрный дым и отключения света ЧП в Житомире и Тернополе после удара: радиация и хлор Причины сбоев энергосистемы: коррупция на Украине В ночь на 19 ноября 2025 года ВСУ впервые с января запустили по России четыре дальнобойные ракеты ATACMS. Ответный удар возмездия приняли на себя западные регионы Украины. Кто остался без света и почему в этом виноват Владимир Зеленский — в материале Life.ru. 19 ноября, 12:45 470 дронов и 48 ракет парализовали Западную Украину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Ответный удар России за Воронеж: массированный обстрел Украины

Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине. В этот момент Владимир Зеленский отсутствовал на подконтрольной территории. Он прибыл в Турцию, где с западными чиновниками хочет обсудить мирные переговоры с Россией.

— Готовим активизацию переговоров — и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнёрам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных, — написал он в социальных сетях.

По его сведениям, российские войска за минувшую атаку выпустили 470 дронов, а также 48 баллистических и крылатых ракет. Взрывы прозвучали в самых разных регионах страны.

— Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в западных областях Украины, — заявили в Министерстве обороны.

Последствия удара по Западной Украине: чёрный дым и отключения света

В Ивано-Франковске под удар попала Бурштынская ТЭС, мощность которой 2400 МВт. В Винницкой области пострадала Ладыжинская ТЭС. Её мощностью 1800 МВт. Также была атакована Добротворская ТЭС во Львовской области.

Львов после удара. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Во Львове было поражено ещё несколько целей. По некоторым данным, это аэродром, Львовский бронетанковый завод, а также склады. Город окутан чёрным дымом. Возможно, что произошло это из-за возгорания покрышек.

— В Стрые ракеты поразили подземное газовое сооружение и бункер военной базы, — сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.

Ракетный удар по Львову. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

ЧП в Житомире и Тернополе после удара: радиация и хлор

В Житомирской области был введён режим радиационной опасности. Случилось это без объяснения причин — при учёте, что в регионе нет АЭС. Возможно, что это была ошибка системы либо же спланированная акция для отвлечения от реальных проблем.

В Тернополе, по предварительным данным, удар приняли радиозавод «Орион», а также производство ракетного твёрдого топлива. После атаки на последний объект в городе возникла проблема с воздухом.

— Содержание хлора в воздухе в Тернополе превышает в шесть раз норму, — сообщили в местной администрации.

Причины сбоев энергосистемы: коррупция на Украине

Среди тех, кто оставил украинцев без света, — близкие друзья Владимира Зеленского, именно они нажились на защитных сооружениях для объектов генерации электроэнергии.

— Мы будем ещё что-то делать или закончим на том, что есть? И больше защитные сооружения мы строить не будем? — спрашивает представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов у советника экс-министра энергетики Игоря Миронюка.

Тот ему ответил, что это будет пустая трата денег. В итоге чиновники команды Зеленского деньги освоили, а защиты так и не появилось. При этом продолжаются переговоры с США о поставках вооружения для обороны энергетической инфраструктуры.

— Мы обсуждаем с Украиной поставки оборонительного вооружения для защиты их энергосистемы. Проблема в том, что энергетическая сеть Украины с каждым годом всё больше ослабляется и с каждым годом они начинают с более низкого уровня, чем в предыдущем, — рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

Несмотря на возможные поставки ПВО из США, именно украинская коррупция сейчас вносит значительный вклад в отключения электричества. В НАБУ намекают, что фигуранты дела Миндича могут быть пешками в большой афере, а реальные главари сидят в высших эшелонах власти.

Авторы Даниил Черных