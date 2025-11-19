Картинку Густава Климта продали на аукционе за рекордные 236 миллионов долларов

На нью-йоркских торгах Sotheby's был установлен новый рекорд: картина «Портрет Элизабет Ледерер» (Portrait of Elisabeth Lederer) кисти австрийского символиста Густава Климта ушла с молотка за 236,4 миллиона долларов. Аукционный дом сообщил об этом в своём аккаунте в X. Имя покупателя не раскрывается.

Эта сделка сделала портрет самой дорогой работой в истории современных аукционов в категории современного искусства. На полотне изображена дочь одних из самых богатых меценатов Климта. Художник написал юную Элизабет в изящном, украшенном узорами платье всего за два года до своей смерти.

В период нацистской оккупации Элизабет Ледерер скрывала еврейское происхождение, выдавая себя за дочь художника. Нацисты конфисковали её портрет кисти Климта, но в 1948 году семья Ледерер вернула картину. Позже, в 1983 году, полотно приобрёл арт-дилер Серж Сабарски, а в 1985-м — Леонард Лаудер, наследник Estee Lauder. Он оставался владельцем портрета до своей смерти в июне.

В апреле же на венском аукционе за €30 млн продали другую работу Климта — «Портрет фрейлейн Лизер». Она считалась утерянной 100 лет.

Ранее картина находилась в коллекции американского бизнесмена и филантроп Леонарда Лаудера — сына основателей косметической компании Estee Lauder. Как сообщал Life.ru, он умер в июне.

Густав Климт (1862-1918) — знаменитый австрийский художник, ключевая фигура венского модерна. Прославился своими роскошными, декоративными работами «золотого периода», самой известной из которых является «Поцелуй». В его творчестве доминируют чувственные и аллегорические изображения женщин. Климт был сооснователем Венского сецессиона (объединения), бросавшего вызов консервативному искусству своего времени. Его уникальный стиль остаётся узнаваемым и популярным во всем мире.