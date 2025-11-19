«Не раскаялась в преступлениях»: Китай потребовал не пускать Японию в Совет Безопасности ООН

Китай выступил с резкой критикой Японии, заявив, что та не может претендовать на постоянное место в Совете Безопасности ООН. Представитель МИД КНР Мао Нинг заявила, что Япония до сих пор не осознала должным образом свои военные преступления времён Второй мировой войны. По её словам, такая страна «не может нести ответственность за поддержание международного мира».

Поводом для заявления стали слова премьер-министра Японии о Тайване. Сакаэ Такаити назвала возможный кризис у острова «экзистенциальной угрозой» для Токио. Китай расценил это как «грубое вмешательство» в свои внутренние дела и вызов послевоенному миропорядку. Конфликт достиг такого накала, что китайский дипломат в соцсетях пригрозил «отрубить голову» японскому премьеру, а МИД КНР рекомендовал гражданам не ездить в Японию.

Пекин напомнил Токио о его исторической ответственности. Мао Нинг подчеркнула, что Япония «развязала агрессивную войну и принесла огромные страдания народам Азии и всего мира». Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун также заявил, что после заявлений своего премьера Япония лишилась права на место в Совбезе.

Тайвань считает себя суверенным государством, однако Китай рассматривает остров как свою провинцию и заявляет о курсе на «мирное воссоединение». Любые попытки иностранных государств вмешаться в этот вопрос Пекин расценивает как угрозу своему суверенитету.