НАБУ проводит обыски в офисах «Нафтогаза» и у директора по безопасности Виталия Бровко

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что у должностных лиц «Нафтогаза» проходят обыски. По его словам, «источники сообщают о нанесении удара по некоторым сотрудникам госкомпании».

Экс-депутат Игорь Мосийчук утверждает, что в Киеве задержали директора по безопасности «Нафтогаза» Виталия Бровко, который ранее занимал должность начальника департамента надзора за ГБР в Офисе генпрокурора.

Позже НАБУ подтвердило лишь проведение обысков у Бровко. В бюро подчеркнули, что его не задерживали и подозрение ему не вручали.

В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения о задержании директора по безопасности, не опровергнув их напрямую, но заявив о готовности сотрудничать с правоохранительными органами. При этом компания подчеркнула, что обысков в офисах группы не было.

«Никаких обысков в офисах Группы Нафтогаз не производится… Группа «Нафтогаз» максимально способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Бровко могли задержать у входа в офис госкомпании.

Ранее Life.ru сообщал о начале масштабного антикоррупционного расследования в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские источники называют «кошельком» Владимира Зеленского. По данным НАБУ, Миндич и его сообщники могли быть причастны к отмыванию около 100 миллионов долларов в сфере энергетики. Источники утверждают, что квартира бизнесмена использовалась как неформальный штаб Зеленского и место встреч участников коррупционных схем. Незадолго до обысков Миндич покинул Украину, что вызвало новые вопросы у следствия.