Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 12:55

НАБУ проводит обыски в офисах «Нафтогаза» и у директора по безопасности Виталия Бровко

Старое фото © НАБУ

Старое фото © НАБУ

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что у должностных лиц «Нафтогаза» проходят обыски. По его словам, «источники сообщают о нанесении удара по некоторым сотрудникам госкомпании».

Экс-депутат Игорь Мосийчук утверждает, что в Киеве задержали директора по безопасности «Нафтогаза» Виталия Бровко, который ранее занимал должность начальника департамента надзора за ГБР в Офисе генпрокурора.

Позже НАБУ подтвердило лишь проведение обысков у Бровко. В бюро подчеркнули, что его не задерживали и подозрение ему не вручали.

В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения о задержании директора по безопасности, не опровергнув их напрямую, но заявив о готовности сотрудничать с правоохранительными органами. При этом компания подчеркнула, что обысков в офисах группы не было.

«Никаких обысков в офисах Группы Нафтогаз не производится… Группа «Нафтогаз» максимально способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Бровко могли задержать у входа в офис госкомпании.

Раскрыто требование Миндича к Умерову закупить некачественные бронежилеты на 5 млн долларов
Раскрыто требование Миндича к Умерову закупить некачественные бронежилеты на 5 млн долларов

Ранее Life.ru сообщал о начале масштабного антикоррупционного расследования в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские источники называют «кошельком» Владимира Зеленского. По данным НАБУ, Миндич и его сообщники могли быть причастны к отмыванию около 100 миллионов долларов в сфере энергетики. Источники утверждают, что квартира бизнесмена использовалась как неформальный штаб Зеленского и место встреч участников коррупционных схем. Незадолго до обысков Миндич покинул Украину, что вызвало новые вопросы у следствия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar